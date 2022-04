Pervers, retour, traumas

Coucou les petits choux !

Aujourd'hui, Alexis, mon nouvel invité, et moi, allons vous parler du témoignage de harcèlement, mais également de pervers narcissique toxique dans la famille et le couple de Louise.

Nous reviendrons également sur la suite du témoignage de Mathilde, qui avait participé au septième épisode de cette émission !

N'hésitez pas à participer en direct à nos émissions via le chat et nous vous retrouvons comme d'habitude jeudi prochain à 16h !

Bisous bisous !