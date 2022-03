Salut les beaux gosses ! On se retrouve aujourd'hui à 16h, comme tous les jeudis, pour la septième édition de l'émission Bully sur le harcèlement.

Nous parlerons des témoignages de Mathilde et de moi-même, en compagnie de Modou.

Comme nous le répéterons pendant cette émission, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, parlez-en ! Ça peut vous soulager et vous aider, autant que ça pourra le faire pour d'autres.



Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée, rendez-vous aujourd'hui à 16h ;)