Nécessité publique

Harcelée, harcelé, à l'école, au collège, au travail... le harcèlement, souvent davantage représenté parmi les enfants ou les ados, traverse toutes les couches de la société, à tous les âges, et à toutes les époques.

Il est temps de se lever contre le harcèlement. Pierre par pierre, déconstruire l'édifice qui en fait quelque chose de normal, comme un rite de passage. Parfois ignoré des proches, ou de ceux qui pourraient intervenir et le faire cesser, le harcèlement trouve un nouvel obstacle : l'émission Bully sur RADIOM.



Entre témoignages et analyses, ce premier épisode mardi 4 janvier 2022 à 19h se raconte par quelques exemples et nous invite à intervenir pour la suite.