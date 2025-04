Célébrons les 18 ans du monde libre  !

Il y a 18 ans, lundi 16 avril 2007 à 21h, une aventure unique débutait sur les ondes FM de RADIOM : Endoctrasia, la voie du monde libre. Cette émission, animée par J. aka Jules et ses invités dans un studio totalement bricolé, a été le rendez-vous incontournable des amateurs de musique libre pendant onze semaines. Tous les lundis soirs à 21h, les auditeurs étaient invités à découvrir une sélection des meilleurs artistes issus du monde libre, explorant une créativité sans limites et une liberté musicale rare.



À travers ses émissions, Endoctrasia a su mettre en avant des talents émergents, tout en célébrant l'essence d'une musique affranchie des contraintes traditionnelles. Ce programme a incarné pendant ces semaines une véritable déclaration d’amour pour l’art libre et une volonté farouche de partager une richesse musicale inédite.



Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire symbolique, nous vous invitons à revisiter cet esprit d'indépendance artistique. Découvrez une sélection spéciale des meilleurs artistes libres disponibles sur notre Giga Playlist ! Une opportunité de célébrer ensemble ces 18 ans et de plonger à nouveau dans l'univers unique du monde libre, là où chaque note raconte une histoire de passion et d'inventivité.



J. aka Jules



Une petite sélection :