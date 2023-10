Les règles, phénomène naturel que nous partageons avec une dizaine d’autres espèces animales, ne sont pas sales et ne nécessitent donc pas de soins d'hygiène.

Pourtant, de nombreux tabous associés à des rumeurs infondées persistent : saleté, impureté, souillure, honte poussant à user de nombreux synonymes (des ourses ou des lunes jusqu'à l'élégant ragnagnas, en passant par le débarquement des Anglais), ostracisme, pressions, malédictions... Le tout accentuant la discrimination de la moitié de l'humanité.



Ainsi, parler des règles a été longtemps proscrit de la publicité ; puis, lors de leur apparition tardive, elles ont été édulcorées... en bleu ! Ces tabous, cette mise à distance, participent d'un phénomène plus global d’hypersexualisation du corps féminin : avoir ses règles pour la première fois c’est aussi une marque d’entrée dans un monde où le corps devient un objet de désir.

Dans certaines sociétés non-occidentales, les règles sont célébrées.



Il faut donc en parler. Et expliquer, à la fois le caractère naturel, et qu’elles n’empêchent pas nécessairement de nombreuses activités comme la natation ou les rapports sexuels.



À côté des protections périodiques classiques (serviettes, tampons), qui incluent malheureusement souvent des produits toxiques (blanchissants, colorants, parfums, pesticides, toluène, dioxines...), on peut préférer des produits réutilisables : serviettes, culottes ou éponges. Opter pour la « cup », coupelle menstruelle en silicone 1, à longue durée de vie et nécessitant un court apprentissage de pliage pour l'introduction dans le vagin. On peut aussi éduquer son périnée à retenir momentanément les règles par la méthode du flux instinctif libre 2.



Les règles sont une affaire de femmes. Seulement ? Les humoristes s'emparent du sujet, parfois finement, parfois jusqu'à la grotesque caricature.



Les protections coûtent cher, jusqu’à 150€ par an, qui s’ajoutent aux frais associés (prise d'antalgiques, absentéisme...) pouvant induire une précarité menstruelle. Le Planning familial se bat pour l’instauration de distributeurs gratuits et organisera bientôt une collecte de protections en vue de les redistribuer.

Les menstruations peuvent entraîner des mal-êtres, comme de la fatigue, des douleurs, du stress, des changements d’humeur, qui doivent nécessiter considération et prise en charge, au lieu de l’indifférence actuelle ou des moqueries.

Pour parler des règles, et comment elles sont vécues par les personnes menstruées, on peut lire un manuel scolaire de SVT (au programme en cinquième) mais, pour aller plus loin, le livre d’Élise Thiébault, Ceci est mon sang 3, ou Notre corps, nous-mêmes 4, un ouvrage écrit par un collectif d’auteur⋅ice⋅s. On peut discuter avec les personnes concernées, et réfléchir collectivement à limiter l’impact négatif qui peut être quotidien pour certain⋅e⋅s.

Les pouvoirs publics, rarement à la hauteur du problème, devraient imposer la déclaration de la composition des protections menstruelles, lutter contre la précarité menstruelle et favoriser, comme dans d’autres pays, le congé menstruel.

Nous avons écouté « Douze Fois Par An » par Jeanne Cherhal, « KaraoCup » par Camille Chaudron et le sketch chanté « Mon Cirque Menstruel » par Laurie Peret.