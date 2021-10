Beau comme un camion

What's The Game Today ? est de retour après les deux semaines d’attente habituelles !



Au programme de cette émission : les annonces du Nintendo Direct, des news en tout genre et nos retours sur nos découvertes du moment !

Avec SnowRunner nous plongerons dans l’univers des simulations de conduite tandis que des news sur la nouvelle saison de la série The Witcher et de la série Arcanes nous permettront de placer notre hors-sujet culture habituel.



Pour ne rien rater, rendez-vous mercredi 6 octobre 2021 à 15h dans What's The Game Today ? pour deux heures d'émission, accompagnés de notre fine équipe !