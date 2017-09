Nouvelle Formule !

La feignasse que je suis a eu envie de déléguer quelques mixes, mais pour votre plus grand plaisir puisque l'on passe à la formule "tous les samedis" au lieu d'un sur deux, mais aussi parce qu'on voyagera, autour de la planète, autour de personnalités uniques mais qui ont en commun d'aimer la musique au point de s'en servir comme matériau pour la création de pièces uniques.



Un set / mix est une pièce unique dés lors qu'il est réfléchi autour d'un projet bien particulier. Bien sûr, il y a le "projet" de faire danser, mais pas que. Et même parfois pas du tout.



Un set peut vous donner envie de vous poser dans le sofa, fermer les yeux et vous laisser guider pour un voyage émotionnel. C'est aussi ça "la musique électro". Un champ des possibles, une vaste palette d'émotions et vibrations différentes.

C'est ce que vous propose l'EmpathiK Mix. La possibilité de nous rencontrer et nous comprendre à travers 1h30 de musique éclairée et éclairante...



Chaque samedi je présenterai donc, un ami, une connaissance, un inconnu, un héros du quotidien, une célébrité, un anonyme, un militant, une institutrice... et que sais-je encore, mais qui offriront un peu d'eux-mêmes en échange de vos oreilles.



Une fois par mois, je, яΘکє, garderai un espace pour vous mixer les dernières sorties à ne louper sous aucun prétexte.



À bon entendeur !