Le Tuesday Décalco Show se met au sport !

Bonsoir à tous !

On se retrouve cette semaine pour une nouvelle émission !



Cette fois, nous axerons notre soirée vers le SPORT ! Eh oui ! Nous avons deux invités pour débattre sur le football.



Également nous avons un invité qui nous parlera de taekwondo (태권도).



On se retrouve à 20h et on se tient au jus pour la semaine prochaine !