Le Tuesday Décalco Show Ep.2

Bonjour à tous !

On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec Le Tuesday Decalco Show.



Nous avons écouté vos critiques de la semaine passée, et nous travaillons encore et toujours !

Cette semaine, nous parlerons avec Félix "Druks" Besombes de types de musiques différents et de l'actualité musicale du moment.

Ensuite nous ferons un point sur l'actualité sportive de la semaine dernière.



Quelques mots seront abordés sur le Festival des Arts Numériques qui aura lieu le 10 Mars 2017 !

Enfin avec nos invités du soir, nous allons parler des dernières nouvelles politiques de la semaine passée.



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en cours de création.

On vous tient au courant la semaine prochaine !